Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce du Barça sur l'avenir de Dembélé !

Publié le 14 mars 2022 à 8h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembélé se dirige tout droit vers un départ libre et gratuit du FC Barcelone. Interrogé sur l'avenir du numéro 7 catalan ce dimanche soir, Jordi Cruyff a lâché ses vérités sur ce dossier.

Arrivé au Barça à l'été 2017, Ousmane Dembélé pourrait vivre ses derniers mois au Camp Nou. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant français n'a toujours pas trouvé d'accord avec la direction catalane pour prolonger. Et malheureusement pour le FC Barcelone, Ousmane Dembélé peut négocier un transfert libre et gratuit avec un autre club depuis le début du mois de janvier. Totalement dos au mur concernant son numéro 7, le Barça a fait une nouvelle sortie sur son avenir par l'intermédiaire de Jordi Cruyff.

«La situation concernant la prolongation de Dembélé n'est pas facile, mais...»