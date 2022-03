Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta annonce la couleur pour le mercato du Barça !

Publié le 14 mars 2022 à 6h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone devrait une nouvelle fois renforcer l’effectif de Xavi Hernandez au prochain mercato, le président Joan Laporta affirme ne pas vouloir prendre de risques inconsidérés au vu de la situation financière du FC Barcelone.

À l’instar des deux derniers sessions de transfert, Joan Laporta aurait la ferme intention de poursuivre la rénovation d’effectif du FC Barcelone initiée dès son élection aux présidentielles en mars 2021. Le patron du Barça cultiverait le désir de recruter Erling Braut Haaland et notamment grâce à ses bonnes relations avec Mino Raiola, agent du buteur du Borussia Dortmund. Cependant, le président Laporta a tenu à affirmer qu’aucun risque financier inconsidéré ne sera pris pour Haaland ou n’importe quelle autre piste du FC Barcelone.

« Nous ne réaliserons aucune opération qui mette en danger la situation »