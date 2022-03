Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un international français recalé par... Zubizarreta !

Publié le 14 mars 2022 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur son transfert avorté à l'OM, Jérémy Mathieu révèle que c'est Andoni Zubizarreta qui a bloqué son arrivée à Marseille.

En 2017, à l'occasion du premier mercato estival de l'ère McCourt, l'OM ne chôme pas et prospecte sur le marché dans le but de renforcer tous ses secteurs de jeu. Dans cette optique, le nom de Jérémy Mathieu, sur le départ du FC Barcelone, a circulé. Cependant, l'ancien joueur de Sochaux n'a jamais signé à Marseille. Désormais à la retraite, Jérémy Mathieu joue à Luynes, en Régional 2, et révèle les raisons de son transfert avorté à l'OM.

Zubizarreta a recalé Mathieu