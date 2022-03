Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a pris sa décision pour Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 14 mars 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Malgré la nouvelle déconvenue du PSG face au Real Madrid en Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi ne serait pas menacé pour la présidence du club de la capitale.

C’est un fait, l’élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions devrait laisser des traces au sein du projet QSI. Les hautes instances du club sont plus que jamais pointées du doigt, et notamment le président Nasser Al-Khelaïfi qui est considéré comme étant l’un des principaux responsables de cette débâcle, et des échecs à répétition chaque année du PSG en Ligue des Champions. Mais le Qatar a déjà statué sur son cas…

Al-Khelaïfi n’est pas menacé

Comme l’a annoncé RMC Sport dimanche, le Qatar continue d’apporter son soutien à Al-Khelaïfi pour la présidence du PSG. Du côté de Doha, on estime qu’il ne fait pas partie des responsables de ce nouveau fiasco, et il n’est donc pas menacé à terme dans ses fonctions. Nasser Al-Khelaïfi ne sera donc pas concerné par les probables changements majeurs qui seront opérés dans les mois à venir au PSG.