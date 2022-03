Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme mise au point sur l’avenir de Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 13 mars 2022 à 10h30 par T.M.

Suite à la débâcle du PSG face au Real Madrid, des questions se posent sur l’avenir de Nasser Al-Khelaïfi. Faut-il alors s’attendre à un départ du président parisien ?

Ce n’est pas encore cette année que le PSG lèvera la Ligue des Champions. Et la déception est d’ailleurs terrible dans les rangs parisiens étant donné le scénario vécu face au Real Madrid. Sur la pelouse du Bernabeu, les joueurs de Mauricio Pochettino ont totalement sombré. Une désillusion qui pourrait avoir de grosses conséquences et engendrer de nombreux changements et ce à tous les étages. Ainsi, suite à cette défaite face au Real Madrid, le poste de Nasser Al-Khelaïfi, actuel président du PSG, a notamment été remis en question.

Pas en danger pour l’instant !