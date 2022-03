Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau coup de théâtre pour Eden Hazard !

Publié le 13 mars 2022 à 8h30 par La rédaction

Sur le départ du Real Madrid, Eden Hazard serait suivi par Chelsea, son ancien club. Mais les négociations auraient été stoppées en raison de la situation politique des Blues.

Lorsqu'il est arrivé au Real Madrid en provenance de Chelsea, Eden Hazard était attendu comme le successeur de Cristiano Ronaldo. Un rêve qui est vite tombé à l’eau. Entre blessures et contre-performances, Eden Hazard a tout connu. Résultat, le Belge prend désormais place sur le banc de touche, distancé par la fougue de Vinicius Jr. Pour limiter la casse, le Real Madrid devrait chercher à le vendre cet été. Chelsea serait intéressé…

Négociations en stand-by pour Eden Hazard