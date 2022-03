Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Luka Modric affiche un énorme souhait pour son avenir !

Publié le 13 mars 2022 à 7h00 par La rédaction

En fin de contrat cet été, Luka Modric devrait continuer son aventure avec le Real Madrid. Le milieu croate ne voudrait que la Maison Blanche, en dépit de l’intérêt de certaines grosses écuries.

Malgré ses 36 ans, Luka Modric est toujours considéré comme l’un des meilleurs milieux du monde. Contre le PSG, l’international croate a démontré une fois de plus qu’il était un joueur spécial, en témoigne sa remontée de balle décisive sur le second but inscrit par Karim Benzema. En fin de contrat cet été, Modric aurait déjà un accord verbal avec le Real Madrid. Une décision que l’ancien joueur de Tottenham n’a pas eu de mal à prendre…

Cinq minutes pour accepter son contrat