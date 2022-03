Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé va toucher une fortune !

Publié le 13 mars 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé serait sur le point de boucler son arrivée au Real Madrid. Et un contrat pour le moins colossal attend l’attaquant français en Espagne…

Kylian Mbappé et le PSG, ça sent la fin ! Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité dès le mois de janvier dernier, l’attaquant tricolore dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid pour une arrivée libre l’été prochain, et la presse espagnole a confirmé cette tendance ces dernières heures en indiquant que Mbappé devrait acter dans les prochains jours sa signature avec le club merengue. Et le numéro 7 du PSG va toucher le jackpot.

Une prime et un salaire XXL pour Mbappé