Mercato - PSG : Les supporters réclament un coup de tonnerre pour Al-Khelaïfi !

Publié le 12 mars 2022 à 22h45 par A.M.

Après l'élimination du PSG contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions, le CUP a publié un communiqué cinglant réclamant le départ de Nasser Al-Khelaïfi.

Mercredi soir, le PSG a connu une nouvelle désillusion européenne en s'inclinant contre le Real Madrid d'une façon qui rappelle les derniers échecs en Ligue des champions contre le FC Barcelone en 2017 ou Manchester United en 2019. Une élimination qui pourrait avoir des conséquences en interne puisque les départs de Leonardo et Mauricio Pochettino ne semblent plus faire de doutes. Mais par le biais d'un communiqué, le Collectif Ultras Paris réclame surtout le départ de Nasser Al-Khelaïfi.

«Force est de constater qu'il n'est pas l'homme de la situation»