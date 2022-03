Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour la succession de Leonardo !

Publié le 12 mars 2022 à 15h45 par A.M.

Alors que l'avenir de Leonardo ne semble plus s'écrire du côté du PSG, Fabio Paratici aurait déjà été contacté par le club parisien.

Après la débâcle contre le Real Madrid, plusieurs changements importants sont attendus en interne. En premier lieu, Mauricio Pochettino ne devrait pas être en mesure de conserver son poste sur le banc du PSG. Déjà fragilisé, le technicien argentin a très probablement scellé son avenir avec la déroute au Bernabeu. Mais ce ne sera probablement pas le seul à faire les frais de cette désillusion européenne. En effet, la situation de Leonardo est également très incertaine.

Le PSG a contacté Paratici