Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha passe à l'action pour remplacer Leonardo !

Publié le 12 mars 2022 à 10h45 par A.M.

Alors que l'avenir de Leonardo est plus que jamais incertain, le PSG aurait pris les devants pour contacter Fabio Paratici, l'une des priorités pour le poste de directeur sportif.

Revenu en 2019 au poste de directeur sportif, six ans après son départ, Leonardo n'est plus en odeur de sainteté au PSG. Et le fiasco contre le Real Madrid pourrait même précipiter son départ d'ici la fin de la saison. Le Brésilien, comme Mauricio Pochettino, pourrait effectivement faire les frais de l'élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais les reproches à l'encontre de Leonardo sont nombreux, à l'image de la gestion du cas Mbappé. Et sa succession semble déjà en marche.

Le PSG contacte Paratici