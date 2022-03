Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prévient le Qatar pour Erling Haaland !

Publié le 12 mars 2022 à 5h45 par Th.B.

Bien que le PSG songe à Erling Braut Haaland afin de combler le potentiel vide que Kylian Mbappé pourrait laisser à l’intersaison, le FC Barcelone aurait la ferme intention d’être présent sur ce dossier.

Même avant que le PSG ne sorte par la petite porte en Ligue des champions au stade des 1/8èmes de finale, la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, son engagement prenant fin en juin prochain, semblait compromise. Bien que sa mère Fayza Lamari milite en coulisse pour qu’il appose sa signature sur un nouveau bail au PSG comme le10sport.com vous l’a révélé fin février, le destin de Mbappé semble être d’ores et déjà scellé et s’écrire du côté du Real Madrid. Afin de le remplacer, les hauts dirigeants du PSG en pincent pour Erling Braut Haaland et font même de lui leur grande priorité toujours selon les informations du 10sport.com du 25 août 2021.

« Tout le monde s'intéresse au Barça »