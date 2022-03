Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour est déjà programmé au Barça !

Publié le 11 mars 2022 à 23h00 par La rédaction

Prêté une saison à Galatasaray, Iñaki Peña a impressionné lors du match nul (0-0) obtenu au Camp Nou ce jeudi. A tel point que Mateu Alemany lui a envoyé un gros message pour son avenir.

L’été dernier, le FC Barcelone a été l’un des acteurs du mercato. Il faut dire que le feuilleton concernant la fausse prolongation de Lionel Messi suivi de son départ au PSG a fait énormément de bruit. D’autres transferts ont fait beaucoup moins parler, comme celui d’Iñaki Peña. Cantonné à un rôle de remplaçant derrière Marc-André Ter Stegen et Neto, le portier espagnol a dû aller voir ailleurs. Prêté cette saison à Galatasaray, Iñaki Peña a fait son retour au Camp Nou jeudi.

« C'est un atout pour le Barça et il reviendra »