Foot - Mercato - Milan AC

Mercato - Milan AC : Florenzi affiche une volonté claire pour son avenir !

Publié le 11 mars 2022 à 22h40 par P.L.

Prêté au Milan AC l'été dernier, Alessandro Florenzi semble se plaire chez les Rossoneri. De ce fait, l'international italien pousserait pour rester au sein du club milanais la saison prochaine.