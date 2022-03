Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tête de Leonardo est réclamée au Qatar !

Publié le 11 mars 2022 à 18h30 par Dan Marciano mis à jour le 11 mars 2022 à 18h31

De retour au PSG en 2019 après un départ au Milan AC, Leonardo serait menacé. Le directeur sportif parisien serait loin de faire l'unanimité en interne et pourrait être remplacé suite à la défaite du club en Ligue des champions.

Le PSG a connu une nouvelle désillusion en Ligue des champions. Presque cinq ans jour pour jour après l’épisode de la remontada à Barcelone, le club parisien a été battu par le Real Madrid, alors que l’affaire était pourtant bien engagée (défaite 3-1). Interrogé après la rencontre, Leonardo semblait sonné. « On doit vraiment tout se dire sur ce qu'il s'est passé. Mais on ne doit pas tout mettre à la poubelle à chaque défaite. On doit chercher à améliorer cette équipe et garder le moral pour jouer la Ligue 1 et bien terminer la saison. On doit rester ensemble » avait confié le dirigeant au micro de Canal + . Car cette défaite marque un véritable coup d’arrêt dans le projet QSI. Depuis son arrivée à Paris, Nasser Al-Khelaïfi ne cesse d’évoquer ses ambitions en Ligue des champions. Finaliste en 2020, le PSG est loin de ses objectifs. Cette défaite pourrait entraîner une refonte dans l’organigramme. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le cas Mauricio Pochettino est discuté en interne. Après cette défaite, il y a peu de chances qu’il conserve son poste la saison prochaine. Mais le technicien argentin n’est pas le seul menacé. Directeur sportif du PSG, Leonardo pourrait ne pas résister à cette nouvelle contreperformance.

Leonardo ne fait pas l'unanimité en interne

Responsable du secteur sportif du PSG depuis juin 2019, après un court passage au Milan AC, Leonardo ne ferait l’unanimité au sein du club, malgré son recrutement gargantuesque durant l’été 2021. Selon le journaliste Romain Molina, le Brésilien ne serait pas apprécié, que ce soit auprès de Nasser Al-Khelaïfi, de Mauricio Pochettino ou encore de Jean-Claude Blanc, directeur exécutif adjoint du PSG. Leonardo aurait également des soucis avec certains employés du club, mais aussi certains joueurs. Les décideurs qataris lui reprochent notamment sa gestion des jeunes éléments, issus pour la plupart du centre de formation. Les résultats décevants de la formation parisienne est également son échec. Comme indiqué par le journaliste, le climat serait « anxiogène » au sein du club et il est difficile d’imaginer Leonardo rester au PSG la saison prochaine. Mais qui pourrait le remplacer ?

Paratici, Wenger... Qui pour le remplacer ?

Toujours selon Romain Molina, les responsables du PSG avaient tenté de faire venir dans la capitale Fabio Paratici, actuellement directeur général du football à Tottenham. L’Italien resterait dans les petits papiers de la formation française. Mais à Doha, ils aimeraient attirer un autre nom. Comme annoncé par le 10Sport.com, le décideurs qataris pensent à Zinédine Zidane pour remplacer Mauricio Pochettino. Mais s’il veut avoir une chance d’attirer le technicien français, le PSG devra lui confier les pleins pouvoirs. Chose impossible aux côtés de Leonardo. C'est pour cela que le PSG souhaite associer Zidane à Arsène Wenger, apprécié en interne depuis plusieurs années. Actuellement à l’UEFA, l’ancien coach d’Arsenal est l’un des profils étudiés pour remplacer Leonardo. La fin de la saison pourrait marquer la in d’une ère à Paris.