EXCLU - Mercato : Le PSG prépare déjà l’après Pochettino…

Publié le 9 novembre 2021 à 18h05 par Alexis Bernard mis à jour le 9 novembre 2021 à 18h06

Fragilisé par des résultats qui ne sont pas à la hauteur des attentes parisiennes, Mauricio Pochettino se retrouve clairement en danger à l’approche du mercato d’hiver. D’après nos sources, en coulisses, ça commence déjà à s’agiter pour préparer toutes les éventualités. Et notamment celle de son possible départ.

Leader de Ligue 1 avec 10 points d’avance et en bonne position pour une qualification dans un groupe de Ligue des Champions peu évident, le PSG pourrait avoir le sourire à l’approche de cette fin d’année 2021. D’autant plus après les arrivées ronflantes de Donnarumma, Hakimi, Ramos et surtout Messi. Mais difficile de fermer les yeux sur le contenu des matchs et la fragilité du groupe parisien. Et les critiques commencent sérieusement à cibler un responsable tout trouvé : Mauricio Pochettino.

Paris commence à s’organiser

Selon nos informations, le sujet Pochettino est clairement ouvert sur les bureaux parisiens, dans la Capitale comme à Doha. Son départ n’est plus un sujet tabou. Bien au contraire puisque plusieurs décideurs ont déjà avancé quelques pions dans l’éventualité d’un départ de l’Argentin. A commencer par Leonardo, qui a pris l’habitude de ces « coups d’avance ». Le Brésilien a déjà plusieurs idées en tête si jamais Mauricio Pochettino venait à partir. Et selon nos informations, il a déjà commencé à s’organiser pour deux pistes. Le nom des entraîneurs auxquels il songe n’a pas filtré mais il ne serait pas le seul à envisager un après Pochettino. A Doha aussi, l’idée fait son chemin. Et la piste Zidane apparait clairement comme prioritaire au Qatar.



Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 24 avril 2020, le conseiller de Zinedine Zidane, Alain Migliaccio, est un allié de poids pour les Qataris dans la volonté de faire venir l’idole tricolore à Paris. Libre depuis son départ du Real Madrid, Zizou patiente sagement en attendant la Juventus ou l’équipe de France. Le PSG peut-il le séduire ? Impossible il y a encore quelques saisons, sa venue à Paris a de moins en moins de frein. D’autant plus s’il dispose de l’enveloppe financière pour construire son équipe. C’était le deal trouvé avec Florentino Pérez, avec 500 millions d’euros pour son retour en 2019. Mais le président du Real Madrid n’a jamais fait venir Paul Pogba, N’Golo Kanté ou encore Kylian Mbappé, les demandes express de Zizou. Si le PSG lui offre cette carte blanche… Depuis l’arrivée de Messi, Paris a prouvé que les dossiers impossibles n’existaient plus.