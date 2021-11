Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Tanguy Kouassi a tranché pour son avenir !

Publié le 9 novembre 2021 à 17h15 par T.M.

Actuellement au Bayern Munich, Tanguy Kouassi a vu son nom revenir du côté de l’ASSE. Pas sûr toutefois que l’ancien du PSG fasse son retour en Ligue 1.

Pour le moment, Tanguy Kouassi ne connait pas une grande expérience du côté du Bayern Munich. Si l’ancien du PSG s’entraîne aux côtés des stars de Julian Nagelsmann, son temps de jeu est très limité. De quoi alors le faire réfléchir à son avenir et à un possible départ pour aller jouer loin de la Bavière ? Cela donnerait en tout cas des idées à certains. Impliqué dans un projet de rachat de l’ASSE, Mathieu Bodmer, qui pourrait devenir directeur sportif des Verts, aurait en tout cas coché le nom de Kouassi comme un possible renfort pour l’ASSE.

Pas de départ au programme !