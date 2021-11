Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Bodmer prépare déjà deux jolis coups pour relancer les Verts !

Publié le 9 novembre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que le projet de rachat de l'ASSE mené par Jean-Michel Roussier et Mathieu Bodmer serait toujours en course, deux pistes défensives auraient déjà été activées.

« À un moment ou un autre on va bien finir par y arriver c'est obligé. Moi je souhaiterais que cela se fasse avant la fin de l'année civile. Si l'on trouve le bon candidat, qui répond à nos critères, le changement cela ne pourra normalement qu'être bénéfique pour le club ». Au mois de septembre, Roland Romeyer ne cachait pas son intention de voir l'ASSE vendue avant la fin de l'année. Et alors qu'il y a quelques jours, cela semblait inenvisageable, tout s'est accéléré puisque KPMG, le cabinent d'audit mandaté, par les Verts, avait fixé une date butoir à ce lundi pour le dépôt des offres. Et un projet semble avoir pris de l'avance.

Mangala et Kouassi déjà ciblés ?