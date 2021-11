Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un ancien crack du PSG recruté par Bodmer ?

Publié le 8 novembre 2021 à 10h45 par T.M.

Au coeur d’un projet de rachat de l’ASSE, Mathieu Bodmer aurait déjà quelques idées pour renforcer l’effectif actuel des Verts.

D’ici peu, l’ASSE changera de propriétaire. Pour encore quelques semaines, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont à la tête des Verts, mais le processus de vente semble toucher à sa fin. Après de longs mois de recherches, le futur repreneur devrait être connu d’ici peu. Reste donc à savoir quel sera le projet choisi de reprendre l’ASSE. Plusieurs candidats seraient ainsi en course, dont Mathieu Bodmer. L’ancien joueur du PSG ou encore de l’OL serait au coeur d’un projet ambitieux où il pourrait notamment devenir le futur directeur sportif stéphanois.

La piste Kouassi