Mercato - ASSE : Bodmer n'a pas dit son dernier mot pour le rachat le club !

Publié le 7 novembre 2021 à 17h10 par La rédaction

Alors que l'ASSE est en vente, Mathieu Bodmer serait aujourd'hui le mieux placé pour reprendre les Verts. L'ancien joueur du club stéphanois pourrait être accompagné par Jean-Michel Roussier, président de l'OM entre 1995 et 1999.

Présents à la tête de l'ASSE depuis 2004, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo veulent désormais vendre le club stéphanois. « À un moment ou un autre on va bien finir par y arriver c'est obligé. Moi je souhaiterais que cela se fasse avant la fin de l'année civile. Si l'on trouve le bon candidat, qui répond à nos critères, le changement cela ne pourra normalement qu'être bénéfique pour le club », avait notamment déclaré le président du Directoire des Verts . Et la vente de l'ASSE pourrait bien s'accélérer en coulisses, puisque L 'Équipe annonçait dernièrement que le cabinet KPMG attendait jusqu'à lundi pour faire un audit sur les éventuels repreneurs. À quelques heures de cette date butoir, un projet tiendrait la corde...

Le projet Bodmer-Roussier aurait de l'avance