Mercato - PSG : Quel est le remplaçant idéal de Mbappé ?

Publié le 7 novembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé pourrait partir à l’issue de la saison, le PSG serait à la recherche d’un successeur. Mais selon vous, quel joueur pourrait prendre la place du Bondynois ?

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé semble encore très loin d’une prolongation. « Ce qui pourrait me faire rester à Paris ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." », reconnaissait le Bondynois au début du mois d’octobre dans un entretien accordé à L’Équipe . Malgré sa volonté de conserver sa star, le PSG est donc contraint de préparer sa succession, au cas où. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo se sont penchés sur ce sujet dès le dernier mercato estival, lorsque le Real Madrid a lancé son offensive pour Mbappé. Comme vous l’avait révélé le10sport.com, Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) étaient les deux priorités en cas de départ du champion du monde tricolore, mais d’autres pistes sont également d’actualité.

Haaland, Salah, Adeyemi… Quel pourrait être l’heureux élu ?

Ancien joueur de Mauricio Pochettino à Tottenham et désireux de changer d’air cet été, Harry Kane avait été annoncé dans le viseur du PSG, une piste qui pourrait revenir sur le devant de la scène dans les prochains mois, tout comme celle menant à Mohamed Salah. Étincelant avec Liverpool, l’Égyptien n’écarterait pas la possibilité de quitter l’Angleterre, de quoi offrir une potentielle fenêtre de tir au PSG. De son côté, Leonardo serait un grand fan de Vinicius Jr (Real Madrid), bien que Florentino Pérez n’ait pas l’intention de laisser partir sa pépite brésilienne. Ces dernières semaines, les noms de jeunes joueurs à fort potentiel ont aussi été évoqués dans la capitale, à l’instar de Dusan Vlahovic (21 ans, Fiorentina), Charles De Ketelaere (20 ans, Bruges) et Karim Adeyemi (19 ans, Salzbourg).



Alors selon vous, quel serait le remplaçant idéal de Kylian Mbappé ? À vos votes ?