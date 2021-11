Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Conte relance la succession de Mbappé !

Publié le 6 novembre 2021 à 22h10 par A.C.

Particulièrement performant avec la Fiorentina en Serie A, Dušan Vlahović a tapé dans l’œil d’un grand nombre de clubs européens, dont le Paris Saint-Germain.

Certains observateurs disent qu’il est le nouveau Edin Dzeko, d’autres le comparent à Zlatan Ibrahimovic, mais surtout à son contemporain Erling Haaland. A seulement 21 ans, Dušan Vlahović semble déjà avoir mis l’Europe à ses pieds. Ses prestations avec la Fiorentina ont été remarquées et Leonardo le suivrait de près pour pallier notamment le possible départ de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine dans seulement quelques mois. La Fiorentina a d’ailleurs récemment annoncé que Vlahović ne prolongera pas son contrat qui court jusqu’en juin 2023 et devrait donc être vendu cet hiver ou au plus tard cet été.

Tottenham prêt à tout miser sur Vlahović cet hiver