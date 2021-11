Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération colossale mise en place pour ce successeur annoncé de Mbappé !

Publié le 6 novembre 2021 à 15h15 par La rédaction

Cherchant à préparer la succession de Kylian Mbappé en cas de départ de ce dernier, le PSG aurait placé quelques noms sur sa liste, dont celui de Dusan Vlahovic. Mais le club de la capitale n'est pas seul sur le dossier et d'autres concurrents commenceraient à préparer des offres à l'instar de la Juventus.

L’été dernier, le PSG a pris un gros risque. Le club de la capitale a décidé de garder Kylian Mbappé, malgré la situation contractuelle du joueur et l’intérêt avancé du Real Madrid. La direction parisienne espérerait toujours que l’international tricolore prolonge en cours de saison son bail qui court jusqu’en juin prochain. Néanmoins, le PSG ne souhaiterait pas être pris de court et commencerait déjà à préparer la succession de Kylian Mbappé si l’attaquant de 22 ans venait à quitter le club à l’issue de l’exercice 2021-2022. De ce fait, les Rouge-et-Bleu auraient fixé leur priorité sur Erling Haaland et Robert Lewandowski comme le10sport.com vous le révélait le 25 août dernier. Néanmoins, les dirigeants du PSG s’intéresseraient à d’autres joueurs, dont Dusan Vlahovic. Auteur de très bonnes performances avec la Fiorentina, l’attaquant serbe attise l’intérêt de nombreux clubs européens. Certains auraient déjà commencé à dégainer quelques offres à l’instar d’Arsenal et sa proposition de 80M€ selon Gianluca Di Marzio. Et d’autres devraient suivre.

La Juventus prête à mettre environ 50M€ et un joueur en prêt sur la table