Mercato - PSG : Une bataille royale prévue cet hiver pour ce successeur de Mbappé ?

Publié le 6 novembre 2021 à 5h15 par Th.B.

Alors qu’il semble déjà être l’attraction du prochain mercato estival, Dusan Vlahovic pourrait même quitter la Fiorentina cet hiver. Le PSG serait contraint de livrer bataille aux plus grands clubs d’Europe.

Afin de combler le potentiel vide que laisserait Kylian Mbappé si ce dernier décidait de ne pas prolonger son contrat au PSG, les dirigeants du club de la capitale surveilleraient déjà plusieurs pistes en coulisses. D’Erling Braut Haaland à Robert Lewandowski, comme le10sport.com vous l’a souligné le 25 août dernier, en passant notamment par Dusan Vlahovic, les options sont légion pour le PSG à en croire les informations communiquées par les différents médias. En ce qui concerne Vlahovic, la guerre serait déjà annoncée…

Vlahovic dans le viseur de grands clubs européens pour un départ cet hiver ?