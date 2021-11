Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour l’après-Mbappé, Leonardo a une grosse carte à jouer !

Publié le 5 novembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Intéressé par le profil de Dusan Vlahovic dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, le PSG aurait un gros coup à effectuer dans ce dossier en raison de la volonté de la Fiorentina de se séparer de son attaquant courant janvier.

D’ici la fin de la saison, le PSG pourrait bien devoir avancer dans un dossier brûlant, à savoir la succession de Kylian Mbappé. Certes, le directeur sportif Leonardo a clairement fait savoir à maintes reprises ces derniers temps qu’il n’imaginait pas un avenir sans le champion du monde. Cependant, et alors que son contrat expirera à la fin de la saison, Mbappé pourrait bien obliger le PSG à tourner la page. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 août dernier, les options Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski sont prises en considération. Néanmoins, d’autres pistes seraient explorées à l’instar de celle menant à Dusan Vlahovic. Et pour l’attaquant de la Fiorentina, le PSG aurait une opportunité intéressante.

La Fiorentina veut vendre Vlahovic dès janvier !