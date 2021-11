Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet attaquant lâche une grande réponse à Joan Laporta !

Publié le 5 novembre 2021 à 5h30 par Th.B.

Dans le viseur du FC Barcelone qui chercherait à renforcer son secteur offensif, Alexander Isak n’a clairement pas laissé entendre qu’il serait prêt à rejoindre le Barça dans un futur proche. Bien au contraire.

En raison du malaise cardiaque contracté par Sergio Agüero le week-end dernier, qui devrait l’éloigner des pelouses pour au moins une durée de trois mois, le FC Barcelone pourrait s’immiscer sur le marché des attaquants pour les sessions hivernale et estivale des transferts à venir. Plusieurs noms sont liés au club culé dont celui d’Alexander Isak. Et du haut de ses 22 ans, l’attaquant de la Real Sociedad fait les beaux jours du club ibérique. Au point de troquer la tunique blanche et bleu de la Real pour la blaugrana du FC Barcelone ? Pas si l’on en croit ses dires.

« Un jour, cela serait bien de jouer en Angleterre aussi »