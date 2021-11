Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Encore de nombreux départs à prévoir chez les jeunes du PSG ?

Publié le 5 novembre 2021 à 5h15 par T.M.

Depuis plusieurs maintenant, le PSG est touché par un important exode chez ses jeunes talents. Une fuite des pépites qui pourrait ne pas s’arrêter là.

Au PSG, les stars sont nombreuses et forcément, cela réduit les chances des talents du centre de formation d’émerger au plus haut niveau. Face à constat, plusieurs joueurs ont alors choisi de quitter le club de la capitale pour aller exploser ailleurs. Un exode que Leonardo tente tant bien que mal de stopper depuis son retour au PSG, mais cela est compliqué en témoignent les derniers départs d’Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Les deux espoirs se sont ainsi rajoutés à la longue liste de pépites ayant quitté le PSG, et celle-ci pourrait encore se rallonger.

Le bonheur est ailleurs pour les jeunes du PSG ?