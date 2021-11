Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un scénario catastrophe se dessine pour Mauro Icardi !

Publié le 4 novembre 2021 à 15h10 par A.C.

Pas vraiment au mieux sur le terrain avec le Paris Saint-Germain, Mauro Icardi pourrait connaître des semaines très agitées.

Ça n’en finit plus. Alors que tout semblait être rentré dans l’ordre, l’interminable feuilleton Wanda/Icardi semble avoir repris de plus belle. La presse argentine assure que la compagne de l’attaquant du Paris Saint-Germain aurait une nouvelle fois claqué la porte et se serait installée à Milan, où les deux possèderaient une maison. « Je ne veux plus rien savoir ! » a lancé Wanda Nara, lors d’un entretien accordé ces dernières heures à l’émission argentine Los ángeles de la mañana . « A Paris je suis seule. Je veux être heureuse à nouveau. Je veux recommencer à travailler et je ne veux plus entendre parler de lui ». Désormais, on assure de l’autre côté de l’Atlantique que la rupture serait totale, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la carrière du numéro 9 du PSG.

Une séparation qui pourrait tout changer pour Mauro Icardi