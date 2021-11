Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hazard, Mbappé… Le Real Madrid a proposé une incroyable opération au Qatar !

Publié le 4 novembre 2021 à 13h15 par D.M.

Le Real Madrid voudrait se séparer d'Eden Hazard et aurait proposé ses services au PSG. Le club espagnol souhaitait conclure un échange avec Kylian Mbappé, mais Nasser Al-Khelaïfi aurait refusé cette proposition.

Le Real Madrid a tout tenté lors du dernier mercato estival. Désireux de mettre la main sur Kylian Mbappé, le club espagnol avait attendu la fin de la session de transferts pour passer à l'offensive. L'équipe dirigée par Florentino Perez avait transmis de nombreuses offres et était prêt à offrir 200M€ avant que Nasser Al-Khelaïfi ne décide de stopper les négociations. Pourtant, à en croire la presse catalane, le Real Madrid avait aussi proposé un échange avec le PSG.

Le Real Madrid a proposé un échange