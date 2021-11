Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable révélation sur Kylian Mbappé !

Publié le 3 novembre 2021 à 8h45 par A.M.

Alors directeur sportif du RB Leipzig, Ralf Rangnick révèle qu'il a tenté de faire venir Kylian Mbappé en 2015, avant qu'il ne s'engage avec l'AS Monaco.

Depuis son plus jeune âge, Kylian Mbappé est un joueur très convoité. Ainsi, après avoir fait connaissance avec le football à Bondy, il lance vraiment sa carrière en rejoignant l'AS Monaco et son centre de formation en 2013. Mais avant de signer son contrat aspirant avec le club du Rocher, l'actuel attaquant du PSG reçoit une proposition du RB Leipzig, alors en deuxième division allemande, mais dont le projet est séduisant pour les jeunes joueurs. Ralf Rangnick, alors directeur sportif du club d'outre-Rhin, qui s'était rendu à Bondy pour convaincre la famille du joueur, révèle même que Kylian Mbappé était tout proche de Leipzig.

Mbappé était tout proche de Leipzig