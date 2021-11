Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse mise au point sur l’avenir d’Adeyemi !

Publié le 3 novembre 2021 à 7h45 par T.M.

Aujourd’hui au RB Salzbourg, Karim Adeyemi voit les plus grands clubs s’intéresser à lui. Et du côté de Dortmund, on a souhaité répondre aux dernières informations concernant l’international allemand.

A 19 ans, Karim Adeyemi déchaine aujourd’hui les passions. Auteur de très bonnes réalisations avec le RB Salzbourg, l’attaquant est l’un des grands espoirs du football allemand. De quoi en faire saliver plus d’un, dont le PSG. En effet, dans la capitale française, Leonardo aimerait faire d’Adeyemi le successeur de Kylian Mbappé, toujours plus proche de la sortie. Mais il faudra faire avec une grosse concurrence, notamment de la part du Borussia Dortmund. D’ailleurs, selon les récents échos en provenance d’Allemand, le BVB aurait déjà rencontré l’agent d’Adeyemi.

La réponse de Dortmund !