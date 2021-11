Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme menace se confirme pour Karim Adeyemi !

2 novembre 2021

Alors que le PSG est cité sur les traces de Karim Adeyemi, le Borussia Dortmund serait prêt à mettre de gros moyens pour s’attacher ses services.

Le contrat de Kylian Mbappé expirant le 30 juin prochain, le PSG n’a d’autre choix que de se pencher sur sa possible succession dans la mesure où rien n’indique que l’international français prolongera son bail. Dans cette optique, la direction parisienne serait entrée dans la course à la signature de Karim Adeyemi, attaquant de 19 ans du RB Salzbourg. Seulement voilà, le Borussia Dortmund est lui-aussi annoncé avec grande insistance sur ses traces et aurait visiblement l’intention de tout tenter pour l’enrôler.

Le Borussia Dortmund est en pole position !