Mercato - PSG : Le Qatar tient le successeur de Kylian Mbappé !

Publié le 2 novembre 2021 à 8h15 par A.M.

Le contrat de Kylian Mbappé prenant fin en juin prochain, le PSG anticipe un éventuel départ de son attaquant et serait désormais en pole position pour accueillir Karim Adeyemi, le prolifique buteur du Red Bull Salzbourg.

Ce sera probablement le feuilleton de l'année 2022. S'il ne prolonge pas au PSG d'ici le 1er janvier, Kylian Mbappé partira très probablement libre à l'issue de la saison. Et pour cause, dès le 1er janvier l'ancien Monégasque sera autorisé de discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Dans cette optique, le Real Madrid apparaît comme l'option principale dans ce dossier puisque le club merengue souhaitait déjà le recruter cet été et a transmis plusieurs offres pour le recruter, toutes repoussées par le PSG. Les Parisiens sont toutefois conscients de la situation et anticipent un éventuel départ de Kylian Mbappé en préparant sa succession.

Le PSG idéalement placé pour Adeyemi