Mercato - PSG : Haaland a lâché une réponse fracassante au Qatar !

Publié le 1 novembre 2021 à 21h15 par D.M.

Selon nos informations exclusives, Erling Haaland est la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais l'attaquant norvégien n'envisagerait pas d'évoluer en Ligue 1.

Erling Haaland vivrait ses derniers mois sous le maillot du Borussia Dortmund. Selon les informations d’ El Nacional, l’attaquant norvégien aurait pris la décision de quitter le club de la Ruhr et de changer d’air à la fin de la saison. Nul doute que le PSG tentera de mettre la main sur Haaland notamment en cas de départ de Mbappé. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le joueur de 21 ans est la priorité de Nasser Al-Khelaïfi pour 2022. Mais Haaland est-il prêt à rejoindre Lionel Messi et Neymar à Paris ?

Haaland ne serait pas intéressé par le PSG