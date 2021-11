Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça reçoit une incroyable réponse pour Xavi !

Publié le 1 novembre 2021 à 20h00 par D.M.

Le FC Barcelone aurait récemment pris contact avec Al-Sadd pour négocier le transfert de Xavi. Mais le club qatari en a profité pour envoyer un message clair à Joan Laporta.

Ronald Koeman n’est plus l’entraîneur du FC Barcelone. Le technicien néerlandais a été limogé après une nouvelle défaite face au Rayo Vallecano mercredi dernier. Coach de la réserve, Sergi Barjuan assure l’intérim, mais pourrait prochainement laisser sa place à une légende du club. Actuellement en poste à Al-Sadd, Xavi pourrait faire son retour au FC Barcelone dans les prochains jours et s’installer sur le banc catalan. A en croire la presse espagnole, la formation blaugrana aurait contacté le club qatari pour discuter de cette opération.

Le patron d'Al-Sadd demande une rencontre avec Laporta à Doha