Mercato - Barcelone : Le Barça doit respecter une grande condition pour Xavi !

Publié le 1 novembre 2021 à 10h30 par Th.B.

Le FC Barcelone pourrait parvenir à ses fins dans sa quête de la signature de Xavi Hernandez. Cependant, Al-Sadd attendrait du club culé qu’il se déplace au Qatar afin de négocier et d’à terme effectuer un match amical avec le technicien espagnol sur le banc du Barça.

Le FC Barcelone serait sur le point de nommer Xavi Hernandez entraîneur du club culé. L’ex-gloire du Barça est engagée avec Al-Sadd et serait susceptible de faire son grand retour en Catalogne en fin de semaine selon Mundo Deportivo. En effet, une délégation du FC Barcelone devrait se rendre au Qatar afin de boucler le retour de l’ancien joueur du club. Et du côté d’Al-Sadd, on attendrait une promesse spécifique de la part du FC Barcelone.

Al-Sadd attendrait du Barça un match amical pour laisser filer Xavi !