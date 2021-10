Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi aurait craqué pour un international français !

Publié le 31 octobre 2021 à 22h00 par D.M.

Pressenti pour la prendre la succession de Ronald Koeman, Xavi se serait déjà penché sur les prochaines sessions de transfert et aurait coché le nom de l'international français.

L’arrivée de Xavi sur le banc du FC Barcelone serait imminente. Selon les informations d’ As , l’actuel coach d’Al-Sadd dirigera son équipe lors des deux prochains matchs, avant de prendre la direction de la Catalogne. Son arrivée pourrait même être officialisée le 4 novembre prochain. Même si son transfert n’est pas encore entériné, Xavi aurait commencé à se mettre au travail et se serait notamment penché sur le prochain mercato. Et selon la presse catalane, un international français aurait tapé dans l’œil de l’ancien milieu de terrain.

Xavi fan de Koundé