Mercato - Barcelone : Xavi s'active pour boucler son retour au Barça !

Publié le 31 octobre 2021 à 17h10 par D.M.

Actuellement sous contrat avec Al-Sadd, Xavi essaierait de trouver un accord à l'amiable avec ses dirigeants pour rejoindre le FC Barcelone. De son côté, Joan Laporta resterait attentif à la situation.

Qui succèdera à Ronald Koeman ? Pour l’heure, c’est Sergi Barjuan qui assure l’intérim et qui a dirigé le club face à Alavés samedi. Mais en coulisses, les dirigeants du FC Barcelone s’activent pour trouver un nouvel entraîneur et la favori se nommerait Xavi. Actuellement sous contrat avec Al-Sadd, l’ancien milieu de terrain serait enclin à faire son retour en Catalogne, mais encore faut-il parvenir à trouver un terrain d’entente avec le club qatari. « En réponse à ce qui est en train de circuler, la direction de Al Sadd réaffirme que Xavi a un contrat de deux ans avec le club et se concentre pleinement sur les prochains matchs de l'équipe, pour maintenir notre avance en tête du championnat et défendre notre titre » a communiqué Al-Sadd.

Xavi essaie de trouver un accord avec Al-Sadd