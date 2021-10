Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle mise au point du club de Xavi !

Publié le 31 octobre 2021 à 14h00 par T.M.

Alors que de nombreuses rumeurs envoient Xavi sur le banc du FC Barcelone, Al Sadd a souhaité remettre les choses au point à ce sujet.

Ce samedi, face à Alavés, c’est Sergi Barjuan qui était sur le banc du FC Barcelone. Suite au départ de Ronald Koeman, il assure l’intérim, en attendant qu’un entraîneur débarque en Catalogne. Mais qui viendra succéder au Néerlandais ? Aujourd’hui, tous les regards se tournent vers Xavi, qui pourrait enfin faire son grand retour au Barça. Toutefois, l’Espagnol est actuellement sous contrat avec le club qatari d’Al Sadd, qui a dernièrement répondu aux rumeurs, expliquant dans un communiqué : « En réponse à ce qui est en train de circuler, la direction de Al Sadd réaffirme que Xavi a un contrat de deux ans avec le club et se concentre pleinement sur les prochains matchs de l'équipe, pour maintenir notre avance en tête du championnat et défendre notre titre ».

« Il n'y a aucune offre officielle sur la table d'aucune partie »