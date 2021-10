Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Christopher Nkunku envoie un énorme message à Leonardo !

Publié le 31 octobre 2021 à 13h45 par H.G. mis à jour le 31 octobre 2021 à 13h56

Alors qu’il a quitté le PSG il y a deux ans, Christopher Nkunku a ouvert la porte à un retour au sein de son club formateur à l’avenir.

En manque de temps de jeu et n’arrivant pas à franchir un pallier dans sa progression, Christopher Nkunku a quitté le PSG à l’été 2019 et a ainsi pris la direction du RB Leipzig. Et le moins que l’on puisse dire est que le joueur formé au sein du club de la capitale a effectué un excellent choix de carrière ! En effet, le milieu de 23 ans est maintenant l’un des meilleurs éléments de l’équipe allemande et frappe désormais à la porte de l’Equipe de France. Et si le PSG pourrait maintenant regretter de l’avoir laissé partir - même si cela semblait nécessaire, Christopher Nkunku est maintenant disposé à revenir au sein du club où tout a commencé pour lui.

« Revenir un jour au PSG, pourquoi pas »