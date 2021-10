Foot - PSG

PSG - Malaise : Leonardo a recadré plusieurs joueurs de Pochettino en coulisses !

Publié le 31 octobre 2021 à 11h15 par H.G.

Alors que certains affirment que le PSG est trop laxiste avec ses stars, Leonardo aurait pourtant recadrer à plusieurs reprises certains joueurs parisiens.

« On veut faire croire qu’on ne sait rien, qu’on apprend les choses comme ça, qu’ils font la fête partout. Mais ce n’est pas la vérité, on sait tout ce qui se passe. Si les joueurs font quelque chose de pas bien, on parle avec eux. C'est comme ça et ça a toujours été comme ça », a expliqué Leonardo ce vendredi soir en zone mixte au sortir du match du PSG contre le LOSC. Ce faisant, le directeur sportif du club de la capitale a affirmé que l’écurie parisienne n’est pas une colonie de vacances où les joueurs font ce qu’ils veulent comme certains peuvent parfois l’affirmer. Et visiblement, Leonardo ferait bien en sorte d’asseoir son autorité en coulisses.

Plusieurs recadrages ont eu lieu