PSG - Malaise : Pochettino, Ramos, Messi... Leonardo règle ses comptes !

Publié le 30 octobre 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que le Paris Saint-Germain est vivement critiqué en ce début de saison, Leonardo ne cache pas qu’il ne goute que très peu au traitement dont fait l’objet le club de la capitale sur de nombreux sujets.

On pourrait penser qu’une première place en Ligue 1 avec dix victoires en douze matchs joués et une première place en Ligue des champions ne conduiraient pas à l’éveil de critiques. Mais c'est mal connaître le Paris Saint-Germain. Programmé pour tout gagner cette saison, que ce soit en France ou en Europe, le club de la capitale française doit logiquement faire face à une exigence accrue de la part des médias et de l’ensemble des observateurs. C’est, au fond, le revers de la médaille. De ce fait, quand le PSG de Mauricio Pochettino ne se montre pas reluisant dans le jeu, quand Leo Messi n’ouvre toujours pas son compteur en Ligue 1 - malgré trois buts inscrits en trois matchs de Ligue des champions - ou que Sergio Ramos ne voit toujours pas le bout du tunnel sur le plan médical, les critiques s’abattent très rapidement sur l’écurie parisienne.

« Il y a des gens ont envie de se faire beau en parlant du PSG »

Le PSG est un club extrême, démesuré. Démesuré dans ses ambitions parce qu’il souhaite absolument tout gagner. Mais il est aussi un club démesuré dans son traitement. À la moindre bonne performance, tout est (trop) beau. En revanche, quand les choses vont moins bien, tout devient automatiquement à jeter. La mesure n’existe pas avec les pensionnaires du Parc des Princes. Paris assume ce statut depuis des années et en est pleinement conscient, mais aux yeux de Leonardo, il y a néanmoins certaines limites à ne pas franchir. Et si l’on en croit son discours tenu ce vendredi soir en zone mixte au sortir de la victoire contre le LOSC au Parc des Princes (2-1), ces limites sont en train d’être franchies aux yeux de la direction francilienne.



« Si on est trop dur avec le PSG ? C’est la manière qui me gêne. On peut dire qu’on n’est pas bien, mais on commence un peu à dépasser les limites. On ne peut par exemple pas dire que le coach ne comprend rien au foot comme entendu hier ou que les joueurs qu’on a pris sont nuls. Si j'ai entendu ça ? Oui, beaucoup. Et il y a aussi autre chose qui me gêne un peu. Je vais essayer de garder mon calme, mais il y a des gens ont envie de se faire beau en parlant du PSG. C'est une promotion personnelle. Chacun peut critiquer, dire qu’il n’aime pas. Très bien. Mais faire son auto-promotion sur notre dos, non, et c'est pour ça que je demande de calmer cela. Même si on ne joue pas comme on veut, aujourd’hui, on a 10 victoires, 1 nul et 1 défaite en championnat où on compte 10 points d’avance en tête de la L1. En Ligue des champions on a 7 points avec 2 victoires et 1 nul. Ça, c'est un fait », a lâché un Leonardo visiblement très amer contre certains observateurs. Ce discours rapporté par CulturePSG a le mérite d’être clair : le patron du secteur sportif parisien souhaite appeler au calme dans un contexte où les critiques sont de plus en plus virulents depuis quelques jours.



Il faut dire qu’il y a plusieurs sujets qui fâchent dans l’actualité parisienne. Le premier d’entre-eux dure depuis le mois de juillet dernier, à savoir l’état de forme de Sergio Ramos. Celui qui a signé un contrat de deux ans cet été à la suite de son départ du Real Madrid n’a effectivement toujours pas disputé la moindre minute de jeu en endossant la tunique du PSG et s’entraine toujours en individuel en raison de ses soucis aux mollets. Dans ses points médicaux, Paris affirme néanmoins que le défenseur espagnol voit le bout du tunnel, mais la presse espagnole n’est pas de cet avis et n’a de cesse d’affirmer que l’état physique du natif de Camas est préoccupant. Des allégations infondées selon Leonardo, qui estime même que les médias présents de l’autre côté des Pyrénées manipulent l’opinion. « La presse espagnole dit qu'il y a un problème avec Ramos et vous jouez le jeu de la presse espagnole. Ils ont envie de dire qu’il est nul et vous aidez. Mais on savait tout, on sait où en sont nos joueurs, on le sait ! », a lâché l’italo-Brésilien, toujours dans des propos rapportés par CulturePSG .

« Pochettino avant d’arriver, c’était un top 5 et aujourd’hui, il ne comprend plus rien ? »