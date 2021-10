Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme mise au point de Leonardo sur Mauricio Pochettino !

Publié le 30 octobre 2021 à 8h15 par T.M.

Malgré des résultats positifs, les critiques sont nombreuses à l’égard de Mauricio Pochettino. Et face à cela, Leonardo a souhaité rétablir certaines vérités.

Ce vendredi, le PSG a dû s’arracher pour l’emporter face au LOSC (2-1). Si le club de la capitale s’est donc imposé, le contenu peut encore laisser à désirer, comme depuis le début de la saison. A ce sujet, les critiques se multiplient et c’est Mauricio Pochettino qui ne cesse d’être pointé du doigt. Les reproches sont nombreux à l’égard de l’Argentin, qui ne cesse d’ailleurs de voir son avenir être remis en question, lui qu’on annonce du côté de l’Angleterre. Malgré cela, au PSG, on semble bien être derrière Pochettino.

« Avant d'arriver c'était un top 5 maintenant, soi-disant, il ne comprend plus rien »