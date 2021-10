Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’emballe pour Mauricio Pochettino !

Publié le 30 octobre 2021 à 5h30 par T.M.

Cet été, les rumeurs ont été nombreuses concernant l’avenir de Mauricio Pochettino. Si l’Argentin est finalement resté au PSG, on semble repartir pour un nouveau feuilleton…

Arrivé en janvier dernier au PSG, Mauricio Pochettino aurait pu partir dès cet été. En effet, plusieurs rumeurs expliquaient que l’Argentin voyait d’un bon oeil un départ et son nom était notamment revenu du côté du Real Madrid ou encore de Tottenham, son ancien club. Finalement, Pochettino n’a pas bougé et a même prolongé avec le PSG, étant désormais lié jusqu’en 2023. Pour autant, malgré ce nouveau contrat, le flou a de nouveau gagné l’avenir du natif de Murphy.

Un retour en Premier League ?