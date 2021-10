Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse anglaise lâche une nouvelle bombe sur Pochettino !

Publié le 29 octobre 2021 à 15h15 par H.G.

Alors que Mauricio Pochettino est de plus en plus contesté par les observateurs du PSG, deux écuries de Premier League, dont Tottenham, seraient intéressés par la perspective de l’accueillir.

Arrivé en janvier dernier au PSG, Mauricio Pochettino commence déjà à épuiser son crédit auprès de certains observateurs du club de la capitale. En effet, ils sont de plus en plus nombreux à reprocher à l’entraineur argentin le visage affiché par son équipe et son manque de cohérence collective malgré les résultats corrects obtenus - neuf victoires en onze rencontres disputées en Ligue 1 cette saison. Dans ce contexte, certains vont jusqu’à envisager un éventuel départ de Mauricio Pochettino, chose qu’il souhaitait justement effectuer au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts.

Tottenham de retour à la charge pour Pochettino ?