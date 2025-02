Brad Pitt débarque en F1, l’accusation de Red Bull !

Pierrick Levallet

Pour son prochain film, Brad Pitt s’est mué dans la peau d’un pilote de F1. Le célèbre acteur américain a le rôle principal du film sur la discipline qui devrait sortir courant 2025 au cinéma. Mercedes s’est notamment associé à l’équipe de production pour créer une œuvre la plus fidèle possible à la réalité. Red Bull s’est toutefois permis une accusation.

Alors que le lancement de la saison 2025 approche, un gros projet est sur le point de se finaliser. L’été prochain, le film F1 sortira au cinéma, avec Brad Pitt dans le rôle principal. Le célèbre acteur américain y incarne un vétéran de la discipline - Sonny Hayes - qui sort de sa retraite pour prendre sous son aile le jeune Joshua Pearce, joué par Damson Idris, au sein de l’écurie fictive APX GP. L’équipe de production s’est d’ailleurs associée à Mercedes afin de produire une œuvre la plus fidèle possible à la réalité. Red Bull ne voyait toutefois pas cela d’un bon œil et se serait ainsi permis une accusation sur son rôle dans le film.

«Il nous a fallu du temps...»

« Ce qui est intéressant, c'est que depuis que nous nous sommes associés à Mercedes, les autres équipes ont dit 'attendez une seconde, ce film va être sur Mercedes et nous allons passer pour les méchants'. Red Bull a dit 'nous allons être les méchants'. Il nous a fallu du temps pour les convaincre qu'ils n'allaient pas être les méchants et nous sommes finalement arrivés à un stade où toutes les équipes s'appuient vraiment sur nous pour nous aider » a révélé Jerry Bruckheimer dans des propos rapportés par Motor1.com.

«Brad s'est vraiment investi dans ce film»

« Je pense que nous allons montrer [le film] aux pilotes et aux équipes de F1 à Monaco, puis nous aurons des premières à New York, à Londres et dans un tas d'autres villes. Brad s'est vraiment investi dans ce film. Il n'aime pas faire la presse, mais je pense que nous l'emmènerons dans une tournée mondiale où il sera heureux de montrer ses efforts en tant que pilote et acteur dans ce film » a ensuite ajouté le coproducteur du film F1, qui devrait sortir au cinéma le 25 juin 2025.