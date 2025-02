L’OM annule son transfert, il vide son sac !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté l'été dernier par l'OM sous la forme d'un prêt avec option d'achat, Lilian Brassier était donc censé être définitivement transféré en fin de saison. Mais en raison de ses mauvaises performances, le défenseur n'a finalement pas été conservé par l'OM qui a cassé son prêt, et Brassier s'est longuement prononcé à ce sujet.

C'est déjà terminé pour Lilian Brassier (25 ans) à l'OM ! L'ancien défenseur brestois avait été recruté l'été dernier sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat à 12M€, et la route semblait donc toute tracée : Brassier était censé s'imposer comme un titulaire indiscutable et être donc définitivement transféré à l'OM en fin de saison. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour le défenseur central, qui s'est finalement engagé avec Rennes ces derniers jours après que l'OM ait cassé son prêt et annulé son transfert.

« Je dois bien l’avouer, l’adaptation n’a pas été facile »

Dans un long post d'adieux diffusé sur son compte Instagram samedi, Lilian Brassier a vidé son sac sur cet échec à l'OM : « Peuple marseillais, je n’ai pas souvent pris la parole ces derniers mois, les circonstances ne s’y prêtaient pas, j’ai souhaité faire plus, faire mieux, faire plutôt que dire. Mais il est temps pour moi de vous dire au revoir, et je tiens à le faire avec la plus grande sincérité. Sept mois après mon arrivée à Marseille, il m’appartient de faire preuve de lucidité: l’histoire aurait dû être différente. À l’OM, il faut pouvoir répondre aux attentes très rapidement, et je dois bien l’avouer, l’adaptation n’a pas été facile. Mais il faut aller de l’avant et savoir relativiser. Je suis de ceux qui considèrent que rien n’arrive par hasard, et que cette expérience construira mes futurs succès », confie le défenseur central.

« Heureux que nous ayons trouvé une solution »

« Porter le maillot de l’OM a été un privilège. Un public et des coéquipiers extraordinaires, des dirigeants et un staff d’une compétence rare… Tout cela restera gravé dans ma mémoire. Comme ce soir de septembre et cette victoire renversante à Lyon pour l’Olympico. Aujourd’hui, je suis heureux que nous ayons trouvé une solution qui convienne à tous, et d’avoir l’opportunité, d’écrire une nouvelle page. Merci l’OM! Je vous souhaite sincèrement une deuxième partie de saison pleine de succès », poursuit Lilian Brassier, qui semble donc regretter la tournure de son aventure avec l'OM qui n'aura duré que six mois. Reste à savoir s'il parviendra à se relancer au Stade Rennais, son club formateur.