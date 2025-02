Mercato : Incroyable, Deschamps lui ordonne de quitter l’OM !

Arnaud De Kanel

André Ayew a beaucoup voyagé durant sa carrière mais s'il y a bien un club auquel il est très attaché, c'est l'OM. Et pourtant, en 2009, alors qu'il revenait d'un prêt au FC Lorient, Didier Deschamps lui avait immédiatement indiqué la porte de sortie. Sans broncher, le Ghanéen s'était plié aux demandes de son nouvel entraineur et désormais sélectionneur de l'équipe de France.

Plus de dix ans après le départ de Didier Deschamps, l'OM court après un titre. L'actuel sélectionneur des Bleus avait trouvé la recette magique et ne tergiversait pas lors des différents mercatos en se montrant ferme dès le départ. André Ayew peut en témoigner.

«Tu vois qu’il est en mission, il arrive avec ses idées»

Dans un entretien accord à Colinterview, l'attaquant ghanéen est revenu sur l'épisode de son départ à l'été 2009. « Je reviens de Lorient et c’est là que Didier Deschamps arrive. Le jour de la reprise, il m’a attrape et me dit clairement : « Ça ne sers à rien que tu fasses la préparation avec nous parce que cette année je suis là pour gagner, je veux gagner le titre ». Il a été clair, il n’y a pas eu de j’ai joué des années avec ton père… Tu vois qu’il est en mission, il arrive avec ses idées », révèle André Ayew.

«Au début, c’est un choc»

« Il m’a dit : « Même si tu marques en prépa, je sais déjà ce que je vais faire ». Il a été clair avec moi. Sur le coup, tu es énervé, mais au moins tu préfères ça. Au début, c’est un choc », a ajouté l'ancien joueur de l'OM. Contrait de quitter la cité phocéenne, il s'était donc engagé avec Arles-Avignon.