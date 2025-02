Mercato - OM : Sa famille hallucine après son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En seulement un an, Quentin Merlin se sent déjà différent. En janvier 2024, l’international espoirs français (11 sélections) a quitté son club de toujours, le FC Nantes, pour prendre la direction de l’OM, dans le cadre d’un transfert estimé à 12M€. Un an plus tard, le latéral gauche âgé de 22 ans se trouve beaucoup plus mature, et sa famille est la première surprise.

« J'ai dû prendre conscience de l'importance de tout ce qui est invisible »

« Qu’est-ce que je fais ici que je ne faisais pas avant ? Énormément de choses. J'ai pris beaucoup en maturité. Je le sens, ma famille aussi, qui me dit souvent "mais il t'arrive quoi ?" En un an ici, tu apprends plus qu'ailleurs. J'ai dû prendre conscience de l'importance de tout ce qui est invisible, l'alimentation, le repos, ce que je faisais un peu moins à Nantes », a confié Quentin Merlin, dans un entretien accordé à L'Équipe.

« J'avais besoin de sortir de ma zone de confort »

« Partir était important, j'avais besoin de sortir de ma zone de confort », a expliqué Quentin Merlin. « À Nantes, j'avais ma famille à côté. Dès que j'avais un souci, "papa, maman..." Ici, je suis tout seul avec ma copine. Tu fais des choses que tu te pensais incapable de faire. À Nantes, j'étais le chouchou de la Beaujoire, les attentes du club étaient moins élevées. Quand tu jouais contre Marseille, Paris, Monaco, tu espérais un nul. Un point, et on faisait un cri de guerre. Ici, tu fais un nul, il n'y a pas de cri de guerre, tu baisses la tête… »