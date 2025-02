F1 - Red Bull : Rébellion attendue contre Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sacré une nouvelle fois champion du monde, Max Verstappen assoit sa domination sur les autres pilotes. Mais afin de concurrencer le Néerlandais de Red Bull, Johnny Herbert aimerait voir plus de pilotes se dresser contre lui, notamment médiatiquement, comme a notamment pu le faire George Russell en fin d’année 2024.

Champion du monde 2024, Max Verstappen avait été en plein cœur d’un gros clash avec George Russell en fin d’année. Le ton était monté entre les deux hommes, alors que le pilote Mercedes avait publiquement reproché la tyrannie du Néerlandais avec ses concurrents : « Vous savez, ça fait des années que les gens sont brutalisés par Max. On ne peut pas remettre en question ses qualités de pilote, mais il est incapable de supporter l'adversité à chaque fois que quelque chose va à l'encontre de sa volonté », lâchait Russell en décembre.

« George Russell a été l’un de ceux qui lui ont tenu tête »

Ancien pilote, Johnny Herbert estime qu’il faudrait plus de cas comme celui de George Russell afin de faire face à Verstappen. « Ce qui était divertissant l’année dernière, c’est que Max Verstappen jouait le jeu et qu’il intimidait tout le monde sur la piste et avec les commentaires qu’il faisait sur chaque pilote. Mais ils ont tous commencé à se rebeller, ils ont tous commencé à repousser ses propos, ils ont tous commencé à lui tenir tête et George Russell a été l’un de ceux qui lui ont tenu tête », a expliqué Herbert dans des propos relayés par Next-Gen Auto.

« Ce sport a besoin de quelqu’un qui s’oppose à un autre pilote en raison des commentaires qu’il peut faire »

« Je pense que ce sport a besoin de quelqu’un qui s’oppose à un autre pilote en raison des commentaires qu’il peut faire sur ce qui s’est passé sur le circuit, c’est ce qu’ils devraient faire. Ils doivent se respecter mutuellement et parfois, ils montrent ce respect en se levant et en disant ’Non, ce n’est pas la bonne chose à faire’, comme Russell l’a fait face à la presse », conclut l’homme aux trois victoires en Formule 1.